Concorsi Sicilia, nuove assunzioni: i bandi pubblicati

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità lavorative offerte dall'Università "Kore" di Enna e dal Policlinico di Messina. Di seguito le informazioni più utili per gli interessati.

Indice 1 Concorsi Sicilia: Università “Kore” di Enna

2 Il Policlinico di Messina assume: i dettagli

3 Le scadenze

Concorsi Sicilia: l’Università “Kore” di Enna e l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, sono in cerca di personale.

I bandi riguardando queste offerte lavorative sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia: perché non partecipare? Di seguito le informazioni utili per tutti coloro che potrebbero essere interessati.

Concorsi Sicilia: Università “Kore” di Enna

L’Università “Kore” di Enna ha indetto le procedure di selezione del personale. In particolare, si cercano professori ordinari ed associati e ricercatori a tempo determinato.

Tutti gli interessati che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita procedura resa disponibile via web presso il sito www.unikore.it.

Il Policlinico di Messina assume: i dettagli

Anche il Policlinico “Gaetano Martino” di Messina assume. In particolare, l’azienda è in cerca di personale che possa coprire i seguenti ruoli:

N. 1 posto di dirigente ingegnere energy manager , a tempo pieno ed indeterminato;

N. 1 posto di collaboratore tecnico-professionale esperto ingegnere , categoria Ds, a tempo indeterminato;

N. 1 posto di assistente tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato.

In ogni caso, per avere informazioni aggiuntive riguardo a queste offerte di lavoro, è utile consultare bando integrale, visibile nel sito istituzionale dell’A.O.U. L’interessato, dunque, dovrà andare nel sito del Policlinico di Messina (www.polime.it) per poi recarsi nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e successivamente “Bandi di concorso“.

Le scadenze

Le domande di partecipazione a questi concorsi hanno la stessa data di scadenza: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I bandi di entrambe le aziende, dunque, scadranno giorno 2 gennaio 2022: si ricorda, quindi, di rispettare questa data per non rischiare di rimanere fuori.

Per quanto riguarda il bando relativo all’offerta lavorativa promossa dall’Università “Kore”, è specificata anche un’ora di scadenza: per partecipare bisogna inviare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 2 gennaio.