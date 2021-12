Coronavirus, Europa quasi tutta in rosso ma Sicilia è gialla: la mappa ECDC

La Sicilia nella mappa Ecdc dell'Europa è gialla insieme ad alcune regioni della Spagna e altre regioni italiane.Tuttavia, i restanti paesi europei sono di colore rosso.

Nella mappa dell’UE solamente alcune regioni della Spagna e dell’Italia sono gialle. Infatti, tutte gli altri paesi europei sono in rosso, ciò vuol dire che secondo i dati i contagi e i numeri da covid-19 sono molto alti.

Per quanto riguarda l’Italia sono gialle il Piemonte, la Toscana, l’Umbria, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna. Le restanti Regioni sono rosse, nessuna in rosso scuro. In Spagna solo una regione mantiene il colore giallo: l’Estremadura. La massima incidenza dei contagi, secondo l’Ecdc si concentra in Germania, Benelux, Irlanda, Grecia e nell’Europa dell’Est.