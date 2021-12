Ryanair, sconti per viaggiare a Natale: da Catania voli a 4,99 euro

Ryanair lancia un'offerta per trascorrere le vacanze natalizie fuori porta: ecco una lisa delle principali rotte e offerte da Catania e per Catania.

Ryanair lancia nuove offerte in vista delle festività natalizie. Si tratta di un’occasione da non perdere per tutti coloro che stanno pensando di trascorre le vacanze fuori porta, in Italia o all’estero. La magia del Natale e dei mercatini nelle grandi e piccole città è, da sempre, ricercata dai turisti grandi e piccini.

Ryanair: i voli da Catania

Da Catania sono diverse le località che è possibile raggiungere a prezzi davvero stracciati. Tra le destinazioni più economiche, ci sono: Bari, Genova, Milano Malpensa, Torino e Venezia a 4,99. Roma e Sofia (Bulgaria), invece, sono raggiungibili a partire da 7,99 euro. Molte altre le città, in Italia e all’estero, da raggiungere per trascorrere un Natale diverso dal solito.

Ecco la lista completa:

Voli per Catania

Diverse le offerte anche per raggiungere l’Aeroporto Fontanarossa di Catania, per trascorrere le festività in Sicilia. Tra le offerte più convenienti, segnaliamo da Milano Malpensa voli a 4,99 euro; da Roma Fiumicino a 7,99 euro; Da Bari a 4,99 euro; da Bologna a 10,88 euro;