Coronavirus Sicilia, oggi +545 positivi: quasi la metà sono a Catania

Coronavirus Sicilia: anche oggi la Regione è sopra quota 500 contagi. Quasi la metà dei nuovi positivi si registrano in provincia di Catania. Il bollettino.

Il Coronavirus e la nuova variante “omicron” continuano a destare preoccupazione in Italia. Secondo l’ultimo bollettino, pubblicato dal Ministero della Salute, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 12.764. I morti sono 89 e gli attuali positivi crescono di 4.627 unità per un totale di 194.270 attuali positivi.

Vediamo i dati sulla Sicilia.

Coronavirus Sicilia: oggi +545 nuovi positivi

I nuovi positivi in Sicilia sono 545 e 8 le vittime per un totale di 7.205 decessi in tutto dall’inizio della pandemia. I guariti di oggi sono, invece 200, per un totale di 304.472.

Crescono, anche nell’Isola, gli attuali positivi che oggi aumentano di 337 unità e arrivano a 12.545.

I dati delle province

Palermo: 87.388 (96)

Catania: 83.595 (215)

Messina: 38.172 (12)

Siracusa: 26.153 (28)

Trapani: 21.192 (58)

Ragusa: 20.511 (53)

Caltanissetta: 18.812 (32)