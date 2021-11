Nuova variante Covid, stop ingressi in Italia dal Sudafrica: il provvedimento

La nuova variante di Coronavirus proveniente dal Sudafrica preoccupa l'OMS e l'Italia: per questo motivo, il ministro della salute Roberto Speranza ha urgentemente firmato un nuovo provvedimento, che vieta gli ingressi da diversi stati sudafricani.

Il Coronavirus torna a preoccupare notevolmente l’Italia: è ufficialmente iniziata la “quarta ondata”, che ha già costretto il Governo a produrre le prime stringenti misure d’emergenza, nel tentativo di bloccare una nuova crescita incontrollata dei casi giornalieri. A questo si aggiunge la nuova variante proveniente dal Sudafrica: la situazione ha allarmato il ministro della salute italiano, Roberto Speranza, che ha subito firmato un provvedimento ad hoc.

Come riportato un’ora fa sul proprio profilo social, il ministro ha spiegato agli utenti che ha “firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini“, aggiungendo che “i nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione”.

La nuova variante, allo studio degli esperti, sarà oggetto della prossima riunione urgente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha già anticipato di aver notato come essa produca un gran numero di mutazioni: nelle prossime ore, dunque, si deciderà se definirla “preoccupante”, adottando conseguentemente tutte le corrette precauzioni atte ad evitare il più possibile la sua diffusione.