Black Friday, voli da Catania a prezzi stracciati: le offerte

Il Black Friday è arrivato: tra le migliaia di offerte che vengono proposte durante il "venerdì nero", spiccano senza dubbio quelle delle compagnie aeree low cost. Tra "2x1" e forti sconti, ecco le migliori destinazioni da raggiungere partendo dall'Aeroporto di Catania.

Il Black Friday è arrivato: il tradizionale giorno dedicato ai super sconti di origine americana è ormai un fenomeno mondiale, che vede grandi e piccole imprese scontare, per uno e più giorni, i propri prodotti, attirando un gran numero di acquirenti.

Tra di esse, naturalmente, non possono mancare le compagnie aeree: sono numerosissime le offerte proposte a prezzi stracciati. Perché, visto l’avvicinamento del periodo festivo, non prenotare un buon viaggio? Ecco le destinazioni proposte da Catania dalle diverse compagnie aeree low cost che fanno scalo a Fontanarossa.

Wizz Air e la “Pink Week”

La compagnia ungherese low cost Wizz Air, che ha aperto di recente una delle proprie basi proprio a Catania, propone ai suoi utenti la “Pink Week”, dal colore che contraddistingue la livrea dei propri aeromobili. Wizz Air propone, esclusivamente per la giornata di oggi, i propri voli con sconti fino al 40%; i biglietti acquistati, tuttavia, riguardano i voli entro e non oltre il prossimo 26 marzo 2022.

Esplorando, dunque, il sito della compagnia ungherese, è possibile notare dei prezzi vantaggiosi già a partire da gennaio 2022: basti pensare che, da metà gennaio, si potrà volare da Catania verso Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo da 4,99€, mentre i prezzi andranno aumentando verso altre destinazioni quali Torino, Pisa e Bologna.

Ryanair e il “2×1”

La compagnia low cost irlandese Ryanair offre ai propri utenti in partenza da Catania il “prendi 2, paghi 1”: prenotando entro la giornata di oggi voli dall’1 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022, qualora i viaggiatori dovessero essere più di uno, la compagnia regalerà un biglietto in omaggio. Questa offerta, vantaggiosissima se si sceglie di viaggiare in due, riguarda solamente destinazioni internazionali: Malta, Sofia, Siviglia, Marsiglia, Budapest, Atene, Eindhoven, Cracovia, Katowice, Vienna, Madrid, Berlino Brandeburgo.

Volotea: biglietti a partire da 1€

In occasione del Black Friday, la compagnia low cost spagnola Volotea propone ai propri utenti una delle offerte più curiose e vantaggiose allo stesso tempo: biglietti da Catania a partire da solo 1€. Ecco dunque che, in ambito italiano, i biglietti che partiranno da 1€ saranno disponibili per destinazioni quali Ancona, Bari e Venezia; le cifre si alzeranno per Genova, Napoli, Pescara, Torino e Verona, i cui prezzi partono dai 19€, fino ad arrivare ad Olbia, destinazione i cui biglietti partiranno dai 40€. In ambito internazionale, si potrà volare verso la Francia, a Tolosa: i costi dei biglietti partiranno dai 31€.

EasyJet: le offerte da Catania

Ultima ma non meno importante, senza dubbio, è la compagnia aerea svizzera low cost EasyJet; per il Black Friday vengono proposte destinazioni a prezzi vantaggiosi: ad esempio, in ambito nazionale, spiccano Napoli e Milano Malpensa da 12,99€.

Ma ciò che colpisce gli utenti è la vasta offerta di voli a prezzi vantaggiosi in ambito internazionale: esempi di spicco sono Bordeaux, Parigi, Berlino e Nantes a partire da 16€; i prezzi, tuttavia, lievitano nell’ambito del Regno Unito: i biglietti per Manchester, infatti, partiranno dai 53,99€.

A differenza delle altre compagnie aeree, l’offerta da parte di EasyJet durerà non solo per la giornata di oggi, bensì per ben 4 giorni, andando a scadere il prossimo 30 novembre 2021. Che sia per una fuga pre-natalizia o ad inizio del 2022, è sempre un buon momento per viaggiare: le offerte del Black Friday non sfuggiranno di certo ai viaggiatori più accaniti, che si apprestano dunque a pianificare la prossima meta da visitare.