Volotea, voli a 1 euro da e per Catania: le offerte

Si avvicinano le vacanze natalizie: perché non prenotare un bel viaggio? In occasione del Black Friday, Volotea vende biglietti aerei a solo 1€: ecco le offerte da e per Catania.

Volotea è una compagnia aerea low cost spagnola che propone biglietti a prezzi davvero convenienti.

In occasione del Black Friday 2021, questa compagnia ha addirittura pensato di proporre biglietti aerei al prezzo di 1€. Potrebbe sembrare uno scherzo, ma non lo è: di seguito tutte le offerte più convenienti da e per Catania.

Voli da Catania

Da Catania, Volotea propone 10 destinazioni, di cui 9 in Italia e tutte ad 1 €. La meta internazionale si trova invece in Francia, ma al contrario delle rotte italiane, questa costa un po’ di più. Le città italiane raggiungibili da Catania a solo 1€ sono le seguenti: Ancona, Bari, Genova, Napoli, Olbia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.

La città francese, invece, è Tolosa e il biglietto Volotea per raggiungerla costa 31€. I giorni disponibili per volare ad 1€ sono a metà dicembre e non sono molti, ma bisogna tener conto anche del prezzo del biglietto del ritorno.

Voli per Catania

Sono presenti delle offerte interessanti da 1€ anche nel caso in cui Catania sia il punto di arrivo: per esempio, se si vuole organizzare un viaggio nelle città citate precedentemente, per avere il biglietto del ritorno allo stesso prezzo, bisogna tornare nel mese di gennaio.