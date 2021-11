Scherma, Catania ospiterà i Campionati italiani Giovani e Cadetti: le date

Catania ospiterà i Campionati italiani di scherma Giovani e Cadetti: assegnata al CUS l'organizzazione.

Ora è ufficiale: Catania ospiterà i Campionati italiani di scherma Giovani e Cadetti. Questi, organizzati dal Cus Catania, si terranno dal 26 al 29 maggio 2022.

La notizia è stata annunciata dallo stesso Centro universitario sportivo. Il Consiglio federale della FIS (Federazione italiana scherma) ha varato i calendari delle gare per la seconda parte della stazione 2021/22, assegnando proprio al CUS l’organizzazione delle gare.

“Una scelta che porta a Catania una competizione di grande prestigio e vale anche da riconoscimento per la sezione scherma, per il Centro Sportivo Universitario in generale, per il lavoro svolto e per le capacità organizzative”: viene così commentata la novità all’interno del sito ufficiale del CUS.

Luigi Mazzone, Presidente del CUS, la considera una “grande soddisfazione” per se stesso e per l’intero Consiglio Direttivo.

“Una decisione che arriva anche in vista di una data importante perché nel 2022 il CUS festeggerà i 75 anni di attività – precisa Mazzone – . Proprio nel periodo dei Campionati saremo nel clou delle celebrazioni di cui queste gare di scherma saranno un evento cardine.

Al di là del riconoscimento per il Cus e per la sua sezione schermistica – conclude il Presidente del CUS – va anche detto che organizzeremo una competizione di grande prestigio da cui negli anni sono emersi i migliori campioni che l’Italia ha avuto in pedana e che poi hanno fatto le fortune azzurre alle Olimpiadi e ai Mondiali“.