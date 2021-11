Violenza sulle donne: 1 caso alla settimana al Pronto Soccorso del Cannizzaro

Un caso di violenza di genere alla settimana: sono i dati, parecchio preoccupanti, registrati dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania. Nei prossimi giorni verrà attivato uno “sportello consulenza” di ascolto telefonico o in presenza: di seguito tutte le informazioni utili.

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà domani, emergono alcuni dati allarmanti legati alla città di Catania. Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro registra mediamente un caso di violenza di genere alla settimana.

Inoltre, secondo quanto indicato nel corso di un incontro organizzato oggi dalla stessa Azienda Cannizzaro (nell’ambito della settimana sul tema promossa dall’Osservatorio nazionale salute della donna e di genere, dall’1 gennaio al 12 novembre scorso, sono stati 48 gli accessi “codice rosa” con attivazione dello specifico percorso, di cui 8 riconosciuti a rischio di “revittimizzazione”. Nel 2020 (segnato dal crollo del ricorso al PS nel picco della pandemia), erano stati 46, con 6 casi a rischio di “revittimizzazione”.

“La nostra Azienda Ospedaliera ha da tempo organizzato l’accoglienza delle vittime di violenza in Pronto Soccorso – ha dichiarato il Dottor Salvatore Giuffrida, Direttore generale – , dov’è allestito un locale dedicato e operano sanitari con formazione adeguata, anche in considerazione del numero purtroppo elevato di donne e soggetti fragili in genere che devono ricorrere alle cure ospedaliere”.

Sono seguiti gli interventi della Dott.ssa Diana Cinà (Direttore sanitario) e della Dott.ssa Anna Maria Longhitano (Dirigente medico della Direzione Sanitaria) mentre dall’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Catania Barbara Mirabella sono arrivati i ringraziamenti agli operatori per quello che fanno in ospedale a tutela di chi subisce violenza.

Sull’aspetto dell’assistenza e del supporto alla donna sono intervenute la dott.ssa Daniela Colombrita, dirigente medico del PS generale e referente sanitario Codice Rosa; la dott.ssa Gabriella D’Agate, dirigente medico del PS Ostetrico Ginecologico; la dott.ssa Giusy Scandurra, direttore ff dell’Oncologia; la dott.ssa Rosa Zito, assistente sociale; la dott.ssa Mirella Cannada, dirigente amministrativo referente di ONDA. Sulle dinamiche violente nelle relazioni affettive tra ragazzi e ragazze si è invece soffermata la dott.ssa Vita Salvo, psicologa del Centro Antiviolenza Thamaia. Ai ragazzi è stato infine consegnato un questionario di autovalutazione, a cura del servizio aziendale di psicologia.

All’incontro, intitolato “Il percorso per le donne vittime di violenza dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro: dall’esperienza alla prevenzione”, hanno preso parte anche studenti e docenti di scuole secondarie di secondo grado di Catania (Ferrarin, Turrisi Colonna, Galileo Galilei), operatori dell’Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi (AIILF) e dell’ente di formazione DNA.

“Sportello consulenza” di ascolto telefonico e in presenza: giorni e contatti

A questo momento di sensibilizzazione seguirà uno “sportello consulenza” di ascolto telefonico o in presenza: sabato 27 e domenica 28, dalle 10 alle 17, le donne interessate potranno chiedere informazioni e ottenere supporto telefonando allo 0957263477 o recandosi al piano terra dell’edificio F2 (seguire la freccia rosa).