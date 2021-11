Catania, controlli anti-Covid: chiuso locale nei pressi della stazione

Chiuso bar discoteca nei pressi della stazione a Catania. Dopo un controllo delle forze dell'ordine, sono emerse alcune violazioni delle norme anti-contagio.

Stretta sui controlli anti-Covid a Catania. Chiuso un bar discoteca nei pressi di piazza Giovanni XXIII, a causa dell’inosservanza delle norme anticontagio. Proprio tali controlli sono stati operati dal personale della squadra della divisione amministrativa e sociale della questura di Catania, lo scorso 20 novembre, in orario notturno.

Durante uno dei consueti controlli, è emerso che il titolare dell’esercizio in questione permetteva la somministrazione ai clienti di alimenti e bevande con il personale dipendente privo di mascherina. Inoltre, era omesso all’ingresso il cartello obbligatorio che indica il numero massimo di persone ammesse dentro al locale.

In particolare è stata contestata la violazione prevista dal decreto legislativo dello scorso 25 marzo 2020 ed è stata applicata la sanzione amministrativa di 800 euro, dal momento che si è contestata una reiterazione degli illeciti commessi. Questo esercizio, infatti, era già stato multato per delle similari violazioni. Proprio per effetto di questa recidiva è arrivata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni, così come previsto da uno specifico decreto dello scorso anno, per inosservanza delle misure relative al contenimento del virus.