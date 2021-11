Clinica Morgagni, come prenotare una visita: tutte le info

Clinica Morgagni: come prenotare una visita medica o un esame? Di seguito, tutti i numeri e le informazioni utili per prenotare presso la struttura.

Clinica Morgagni: formata da due strutture entrambe operanti sulla provincia di Catania, essa eroga prestazioni per tantissimi ambiti della medicina. Ecco come fare per prenotare una visita o un esame specialistico e tutti i numeri utili per chiedere informazioni.

Clinica Morgagni Catania: effettuare una prenotazione

Per prenotare una visita presso la Clinica Morgagni di Catania sono disponibili diverse opzioni:

prenotazione telefonica tramite CUP (Ufficio Prenotazioni) al numero 095 238 111 oppure 095 238 554: questi numeri vanno utilizzati per prenotare prestazioni in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:00;



(Ufficio Prenotazioni) al numero 095 238 111 oppure 095 238 554: questi numeri vanno utilizzati per prenotare prestazioni in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale. L’ufficio è aperto prenotazione tramite modulo richiesta prenotazione online: basterà recarsi sul sito policlinicomorgagni.it e compilare il modulo per effettuare una richiesta di prenotazione per visite specialistiche e/o esami strumentali, sia in convenzione con il S.S.N. che a pagamento.

Le varie sedi

Il policlinico Morgagni dispone di varie sedi sul territorio etneo. Al momento della prenotazione, infatti, sarà necessario indicare e specificare la sede nella quale si desidera effettuare la visita o l’esame.

Il centro opera, nello specifico, su due presidi:

Presidio polispecialistico escluso ostetricia ( Catania 1972);

1972); Presidio Cardiologico Cardiochirurgico (Centro Cuore – Pedara 1993).

Più nel dettaglio, le unità del presidio di Catania riguardano Terapia Intensiva, Chirurgia Generale, Urologia, Neurochirurgia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Oculistica, Oncologia, Riabilitazione e Lungodegenza.

Le unità del presidio di Pedara, invece, riguardano Chirurgia del Cuore e dei Vasi, Riabilitazione Cardiologica, UTIC,

Terapia Intensiva e Terapia Subintensiva.

Altre informazioni

Se si volesse contattare la clinica Morgagni solo per informazioni sugli specialisti e non per prenotazione, è possibile contattare il seguente numero:095 238 576 dal lunedì a sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Il numero generale del centralino è, invece, 095 70 26 001.

Tutti i numeri sono serviti da 45 linee in rete che mettono in coda le chiamate. Se l’attesa si prolungasse oltre 5 minuti, dopo il messaggio di avviso l’utente sarà invitato a riattaccare e sarà richiamato sul numero registrato entro le ore 15:00.