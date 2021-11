Vaccino, al via terza dose per over 18: da quando si potrà effettuare la prenotazione

Al via terza dose di vaccino anti-covid per tutti gli over 18. Di seguito la data utile per poter prenotare l'appuntamento per ricevere la dose aggiuntiva.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante il Consigli dei Ministri, ha annunciato che da giorno 1 dicembre, tutto gli over 18, che hanno effettuato la seconda dose da 5 mesi, potranno prenotare l’appuntamento per la terza dose del vaccino anti-covid.

“Nei giorni scorsi – ha spiegato Speranza – abbiamo già fatto la scelta che va nella direzione di un anticipo della possibilità di avere il richiamo a 5 mesi. Questa indicazione è stata già formalizzata dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa, il parere già pubblicato in Gazzetta ufficiale e da oggi è possibile avere il richiamo a 5 e non più a 6 mesi dalla seconda dose. Ora ci apprestiamo a un’ulteriore modifica che sarà vigente dal 1° dicembre e che ci mette in condizione di allargare ulteriormente la platea anagrafica delle persone che hanno diritto alla dose di richiamo – continua -. Fino ad oggi questa platea era limitata alle persone con più di 40 anni, dall’1 dicembre si apre dai 18 anni in su”.

Inoltre, il Ministro ha annunciato che cambierà anche la validità del Green pass, non sarà più di 12 mesi ma si ridurrà a 9 mesi la sua validità.