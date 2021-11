Teatro Greco di Siracusa: annunciate le rappresentazioni classiche per il 2022

La Fondazione Inda ha reso note le date delle nuove rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa per la stagione 2022.

La Fondazione Inda ha reso note le date della 57° stagione di rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa. La stagione partirà il 17 maggio 2022 e fino al 9 luglio 2022 si potrà partecipare alla rappresentazione di Agamennone di Eschilo per la regia di Davide Livermore, Edipo re di Sofocle per la regia di Robert Carsen, Ifigenia in Tauride di Euripide per la regia di Jacopo Gassmann.

L’8 e il 9 luglio, invece, ci saranno due serate imperdibili con la messa in scena integrale di Orestea diretta da Davide Livermore. Maggiori informazioni su come acquistare i biglietti sono disponibili sul sito della Fondazione Inda di Siracusa.