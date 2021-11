Super Green pass, via libera dal Cdm: le misure

Quel che appare certo è che le attività ricreative come ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, palestre risulteranno accessibili soltanto a vaccinati e guariti dal Covid-19, ovvero cittadini in possesso del Super Green pass. Dal 6 dicembre il tampone dovrebbe, dunque, risultare utile soltanto per andare a lavoro e compiere spostamenti a lunga percorrenza, oltre che per servizi essenziali.

Per quanto riguarda le chiusure, queste scatteranno per tutti soltanto nelle Regioni che passeranno in “zona rossa”. Al contrario, queste non riguarderanno più “zone gialle” e “arancioni”. In queste ultime aree, tuttavia, gli accessi ad alcuni luoghi (quali bar, ristorante o palestre) saranno possibili ai soli possessori del Super Green pass già citato.

L‘obbligo di mascherina all’aperto vigerà in zona gialla, senza eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid-19.

Inoltre, quella che fino ad ora è stata una semplice ipotesi ora diviene una certezza: il Green pass non sarà più valido per 12 mesi, ma solo per 9.

Inoltre, secondo quanto emerso in queste ore, l’obbligo vaccinale verrà esteso ad ulteriori categorie. In particolare, questo dovrebbe scattare dal 15 dicembre anche per insegnanti e Forze dell’Ordine mentre verrà confermato per sanitari e personale delle Rsa (con estensione alla terza dose).