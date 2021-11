Ponte sullo Stretto, Giovannini: “Studio di fattibilità in assegnazione”

Ponte sullo Stretto di Messina? Enrico Giovannini ha annunciato che lo studio di fattibilità è in avvio d'assegnazione. Il Ministro ha fornito ulteriori dettagli.

Novità in merito al Ponte sullo Stretto di Messina: lo studio di fattibilità per la sua realizzazione “è in avvio di assegnazione”. Ad indicarlo è Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture, a Nola (Napoli). Trapela, inoltre, un’altra importante informazione.

“La commissione ha scartato l’ipotesi del tunnel – ha spiegato il Ministro Enrico Giovannini – , ed ora si deve valutare quale soluzione, tra quella del ponte a più campate o a una campata, è quella più fattibile“.

Secondo quanto sottolineato ancora dal Ministro delle Infrastrutture, l’opera richiederebbe “un investimento maggiore di quello di prima“.