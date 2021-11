Concorsi Sicilia, dalla Protezione Civile alle ASP: tutti i bandi

Concorsi Sicilia: tante le opportunità per lavorare nell'Isola. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi bandi di concorso: una selezione dei più interessanti.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità al momento attive in Sicilia per coloro i quali vogliono lavorare nel settore pubblico. I bandi sono quasi tutti già stati pubblicati e alcuni sono in scadenza: ecco una lista delle procedure più interessanti.

Protezione Civile

Attivo un bando di concorso per l’assunzione di 28 funzionari della Protezione Civile regionale, a tempo pieno e determinato. Il bando, pubblicato sul sito della Regione Siciliana, offre ai candidati un contratto semestrale da dipendente regionale in categoria D.

Nello specifico, si ricercano i seguenti profili professionali: 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica; 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica; 8 geologi; 4 laureati in Giurisprudenza.

Il termine previsto è fissato per venerdì 3 dicembre 2021.

Concorsi all’Università

Attesi anche nuovi concorsi per le università. L’Università degli Studi di Catania assumerà 81 docenti. Più di quanto potranno fare le università di Palermo e Messina, rispettivamente 75 e 17 nuove assunzioni.

ASP Messina

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è, al momento, alla ricerca di personale e ha indetto un concorso pubblico. Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un avviso per un concorso per titoli ed esami che mira alla copertura di tre posti di dirigente medico. Si ricercano unità relativamente al campo di Medicina trasfunsionale e gli incarichi saranno a tempo indeterminato.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 16 dicembre 2021.

Istituto Zooprofilattico “Mirri” – Palermo

A Palermo, inoltre, è stato indetto un concorso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, che mira alla formazione di una graduatoria per la copertura di posti di dirigente amministrativo a tempo determinato.

Il concorso in questione si svolgerà per titoli e colloquio ed è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La scadenza per la presentazione delle domande è il 16 dicembre 2021 mentre per visionare il testo integrale dell’avviso di selezione si suggerisce di collegarsi sul sito ufficiale dell’Istituto.