Coronavirus Sicilia, oltre 1.200 casi nel weekend: i dati

Coronavirus Sicilia: è utile fare un punto sui casi registrati nel weekend. Di seguito i dati nel dettaglio.

La Sicilia continua a registrare quotidianamente diversi casi di Coronavirus. Quanti sono stati quelli riportati dai bollettini resi pubblici nel corso di questo fine settimana? Si supera quota 1.200: nel dettaglio, in due giorni, nell’Isola sono risultate positive al virus 1.215 persone. Di seguito i dati nel dettaglio.

I dati di sabato 20 novembre

Nella giornata di sabato i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 25.059 tamponi processati, in Sicilia sono stati 648. Sono state registrate, inoltre, 6 nuove vittime e 583 guariti.

Due giorni fa, la provincia di Palermo risultava prima per contagi giornalieri. Di seguito i casi del bollettino di sabato suddivisi per provincia:

Palermo: +167;

Catania: +103;

Messina: +130;

Ragusa: +28;

Trapani: +45;

Caltanissetta: +39;

Enna: +14.

I dati di domenica 21 novembre

Nella giornata di ieri, domenica 21 novembre, in Sicilia sono stati registrati meno positivi, 567 in particolare: l’Isola risultava settima in Italia per numero di casi. Secondo il bollettino di ieri, nel giro di 24 ore, all’interno dell’Isola sono decedute 9 persone per via del Coronavirus. L’incidenza è scesa dal 2,6% al 2,5%.

L’ultimo aggiornamento indica 379 ricoverati in area medica (-7 rispetto a sabato) e 40 in terapia intensiva (+4 rispetto al giorno precedente).

Di seguito la suddivisione dei casi per provincia: