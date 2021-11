Covid, a Catania vaccinazioni in Municipio anche nel weekend

Il Comune di Catania rimane un "hub" vaccinale per il weekend: i cittadini potranno vaccinarsi senza prenotazione nel corso del weekend. Tutti i dettagli.

Continua l’iniziativa del Comune di Catania in merito alla campagna vaccinale contro il Coronavirus e, anche in questo fine settimana, sarà possibile vaccinarsi a Palazzo degli Elefanti. Lo scorso fine settimana sono stati ben 117 i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi.

Il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, sarà possibile recarsi in Municipio si trasforma in hub vaccinale, adibito nei locali dell’Urp, al piano terra del palazzo di città, dalle ore 10 alle ore 18, al fine di rafforzare il contrasto al virus e la tutela della salute pubblica.

Sarà possibile vaccinarsi nella sede comunale, senza alcuna prenotazione, con una delle tre dosi del vaccino Pfizer, somministrate dai medici dell’Asp 3 e assistiti dagli esperti informatici per la gestione della piattaforma digitale.

Il sindaco della città, Salvo Pogliese ha dichiarato: “Catania, secondo i dati dell’ultimo bollettino Dasoe (Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico), con l’87,24% di vaccinati con almeno una dose e l’83,92% di immunizzati, si conferma alla guida della provincia etnea. Questo non deve in alcun modo fare abbassare la soglia di attenzione sia nelle vaccinazioni che devono proseguire speditamente e sia nei comportamenti delle persone, che devono essere rispettosi delle regole e della salute propria e quella degli altri. La sede istituzionale adibita a sede vaccinale sta dando un contributo, anche come valore simbolico, per rassicurare i cittadini a superare le remore a farsi somministrare le dosi immunizzanti”.