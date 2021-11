Metro Catania, ritardi e vagoni pieni: “Impossibile rispettare misure anti-Covid”

Ritardi e disagi all'interno della metropolitana di Catania: molte le segnalazioni degli utenti, che denunciano il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Ritardi, corse che saltano e vagoni pieni: è questa la situazione attuale nella metropolitana di Catania, che già nei giorni scorsi aveva provocato non pochi disagi agli utenti. Diverse le segnalazioni arrivate da parte dei lettori che, questa mattina, si sono nuovamente trovati di fronte ad un disservizio del servizio di trasporto.

Secondo le segnalazioni, non sarebbero stati rispettati gli orari delle corse che, di norma, sono previste ogni 10 minuti. Un utente ha segnalato un’attesa di oltre 30 minuti tra le 8:30 e le 9:00 di questa mattina. La conseguenza dei ritardi è stata immediata: vagoni pienissimi e nessun distanziamento sociale, come invece è previsto dalle attuali norme anti-contagio. “Tutta la gente in metro si lamentava perché è impossibile rispettare le misure anti-Covid se passa una corsa ogni 30 minuti”, ha dichiarato una lettrice.

Lamentele anche da parte di alcuni lavoratori che, a causa dei ritardi, non sono riusciti ad arrivare in tempo a lavoro. Inoltre, una donna ha accusato un malessere all’interno di uno dei vagoni, a causa dell’eccessiva confusione. “Questa situazione – segnala un utente – va avanti da diversi giorni”.