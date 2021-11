Metro Catania, mattina di guasti e ritardi: confusione tra i viaggiatori

Metro Catania: dei guasti hanno causato dei ritardi per entrambe le cose. Ecco cosa è successo.

Per chi si sposta con la metropolitana di Catania quella di oggi è stata una mattina all’insegna di guasti e ritardi. Secondo alcune testimonianze, per via di alcuni problemi ai treni, ad ogni fermata si verificava uno spegnimento.

Ad aggravare la situazione, la chiusura delle porte del mezzo che ha scatenato il caos. Alcune persone, per la paura, hanno tentato di premere la leva per l’apertura di emergenza.

I ritardi hanno riguardato entrambe le corse.