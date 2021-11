I migliori istituti tecnici e professionali di Catania e provincia: le classifiche 2021

Edizione Eduscopio 2021: dopo i licei, è la volta dei migliori istituti tecnici e professionali di Catania e provincia. Di seguito le nuove classifiche.

Da qualche giorno, all’interno del sito Eduscopio, è possibile consultare classifiche che possono facilmente trasformarsi in una guida per i giovani indecisi sul proprio futuro. Sono stati svelati i migliori licei di Catania e provincia, ma cosa emerge in merito agli istituti tecnici? Anche quest’anno la Fondazione Agnelli ha indicato quali istituti siano i migliori per trovare, magari rapidamente, un impiego.

Classifiche Eduscopio: come cercare

Come per i licei, per scoprire gli istituti tecnici e professionali di spicco occorrerà in primo luogo indicare, cliccando sull’apposita icona subito riscontrabile sul sito Eduscopio, che si sta cercando una scuola in grado di preparare al meglio per il mondo del lavoro. Sarà poi necessario indicare l’indirizzo di studi a cui si è più interessati e, subito dopo, la città in cui si vive e di quanto si è disposti a spostarsi. In merito a quest’ultimo punto, si precisa che è possibile indicare un raggio di 10, 20 o 30 km.

Istituti di indirizzo Tecnico-Economico

Una volta delineate le procedure da seguire, non resta che svelare le posizioni. Si parte dagli Istituti di indirizzo Tecnico-Economico.

Considerando un raggio di 30 km, emerge che il migliore tra i 21 presenti è ancora una volta l’Istituto “Gioacchino Russo” di Paternò. Anche l’anno scorso, di fatto, questo istituto aveva “ottenuto il primo posto”.

In quest’edizione 2021, tuttavia, la scuola registra un indice di occupazione (ovvero la percentuale di soggetti che hanno lavorato per almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma) più basso, pari a 37,09% (contro il 42,47% del 2020). In questo caso, il 20% dei diplomati, a due anni dal conseguimento, lavora e ha una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio ottenuto.

Al secondo posto, con un indice di occupazione del 35,55%, si colloca l’Istituto “S. Antonio” di Adrano. Sul terzo gradino del podio, invece, l’Istituto Superiore di Riposto: questo riporta un indice di occupazione del 31,44%.

Istituti di indirizzo Tecnico-Tecnologico

La classifica degli Istituti di indirizzo Tecnico-Tecnologico è più ricca: considerando un raggio di 30 km, conta 24 scuole in tutto.

Il primato, in questo caso, spetta all’Istituto “Carlo Gemellaro” di Catania. Questo registra un indice di occupazione del 42,42% ed un tasso di diplomati con un impiego ed una qualifica in linea con il titolo conseguito (sempre a due anni da questo) del 15,63%.

Seguono:

al secondo posto: l’ Istituto “Cannizzaro” di Catania , con un indice di occupazione del 41,88%;

, con un indice di occupazione del 41,88%; al terzo posto: l’Istituto “Fermi-Guttuso” di Giarre, con un indice di occupazione del 36,57%;

Istituti di indirizzo Professionale-Servizi

E per quanto riguarda gli Istituti di indirizzo Professionale-Servizi? Secondo Eduscopio, la migliore scelta per un’adeguata preparazione al mondo del lavoro è l’Istituto “Giovanni Falcone” di Giarre. La scuola in questione totalizza un indice di occupazione del 36,6%, oltre che una percentuale di diplomati con un impiego ed una qualifica in linea con il titolo conseguito del 56,52%. Tra quelli della provincia di Catania, seguono l’Istituto “Karol Wojtyla” (con un indice di occupazione del 35,85% e il “Rocco Chinnici” di Nicolosi (che raggiunge un indice del 32,95%).

Istituti di indirizzo Professionale-Industria e Artigianato

Chiudono questa analisi gli Istituti di indirizzo Professionale-Industria e Artigianato. Primo fra tutti, figura l’Istituto “Fermi-Eredia” di Catania che presenta un indice di occupazione del 32,22%. “Medaglia d’argento” per l’Istituto “Efesto” (IS Redi), con un indice di occupazione del 27,65%. “Bronzo”, infine, l’Istituto “Majorana-Meucci” di Acireale: questa posizione è legata ad un indice di occupazione del 24,75%.