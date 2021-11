Catania, crollo di una plafoniera al Liceo Galileo Galilei: c’è un ferito

Ennesimo crollo, a causa delle forti piogge, negli edifici scolastici di Catania. Tuttavia, un ragazzo è rimasto ferito. La vicenda.

Le forti piogge di questa mattina che si sono abbattute su Catania, hanno portato al crollo di una plafoniera al liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania. Non è il primo episodio di crolli avvenuti all’interno di edifici scolastici a Catania. Infatti, durante la giornata di ieri è crollato un soffitto all’Istituto Wojtyla e qualche settimana fa al Boggio Lera di Catania.

Durante il crollo al Galileo Galilei, un ragazzo è rimasto ferito e trasportato in ospedale per gli accertamenti a causa della plafoniera che gli è caduta in testa. Inoltre, una ragazza è stata sfiorata dal crollo ma non ha riportato nessuna ferita.