Meteo Sicilia, diramata “allerta arancione” per oggi: attesi forti temporali

Diramata allerta arancione per la giornata di oggi: vento e temporali saranno i protagonisti di questa giornata nella parte occidentale della Sicilia.

Torna il maltempo in Sicilia. Dopo un breve periodo di pausa, è stata diramata per la giornata odierna una nuova allerta arancione. L’isola sarà protagonista di una nuova perturbazione con fasi instabili ma anche intense. Prima, il bollettino della Protezione Civile segnava un’allerta gialla, poi cambiata a causa delle condizioni avverse sempre in aggiornamento.

Il cambiamento climatico si è già visto con l’attuale richiamo umido meridionale indotto dalla depressione atlantica presente in questi giorni sul Mediterraneo occidentale.

La zona maggiormente interessata sarà la Sicilia occidentale: episodi temporaleschi tenderanno ad estendersi dal Canale di Sicilia fino alla Sardegna e la Corsica, insieme ad una lieve convergenza delle correnti. Il fenomeno dovrebbe arrivare in giornata, colpendo in modo particolare il pomeriggio.

A Catania, la giornata di oggi tenderà ad essere più stabile con cielo coperto o piogge e schiarite. Presente, invece, il vento moderato. La situazione cambia domani quando nella tarda serata arriveranno i temporali. I mari saranno molto mossi; le temperature invece stabili con 21° gradi massimo a Catania e 24° a Palermo

Inoltre, considerando che l’allerta meteo persisterà fino alle 24 di oggi, mercoledì 10 novembre, il Comune di Catania, invita i cittadini alla massima prudenza. Infatti, raccomanda di muoversi da casa solo se strettamente necessario, evitare i sottopassi, non utilizzare mezzi a due ruote, abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicati a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti. Inoltre, raccomanda non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.