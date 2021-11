Trasporti in Sicilia, Cancelleri: “Entro il 2024 avremo alta velocità”

Il Frecciabianca è ora una realtà in Sicilia ma questo non è sinonimo di "alta velocità". Per questa, secondo il sottosegretario Cancelleri, bisognerà attendere.

In Sicilia domenica 14 novembre partirà per la prima volta il Frecciabianca, presentato per la prima volta ieri alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri, dell’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana Marco Falcone, del Sindaco di Catania Salvo Pogliese, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi.

Viaggiare con il Frecciabianca è una novità, ma i tempi utili a spostarsi da una città all’altra non sono così “nuovi” né così convenienti. Ad ogni modo, nei prossimi anni i siciliani potrebbero davvero usufruire dell’alta velocità: è la promessa di Giancarlo Cancelleri.

“Entro la fine del 2024 porteremo i Frecciarossa, quelli a composizione ridotta, che potranno finalmente traghettare – ha dichiarato il sottosegretario – . Siamo spendendo otto miliardi e 900 milioni per raddoppiare la linea da Messina a Catania e Palermo e ci muoveremo più velocemente quando dal 2026 questi lavori saranno completati ”.