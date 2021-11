Coronavirus Sicilia, Catania prima per nuovi contagi: il bollettino del weekend

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati riguardanti il coronavirus nel weekend appena passato: ecco il bollettino.

L’epidemia da coronavirus non si è ancora fermata: i bollettini del weekend riportano in tutto 660 nuovi casi, su 42.388 tamponi processati. Nella giornata di ieri, domenica 7 novembre, i positivi accertati sono stati 359, mentre nella giornata di sabato 6 novembre sono stati 301: ecco tutti i dati.

Domenica 7 novembre: i dati

Domenica 7 novembre il tasso di positività è salito all‘1,6%. Per quanto riguarda gli ospedali, i ricoverati sono 320, con 42 pazienti in terapia intensiva.

Inoltre, sono state segnalate due vittime: il totale delle persone che hanno perso la vita in Sicilia dall’inizio della pandemia, così, sale a 7.048; tuttavia, i guariti del 7 novembre sono 152.

I dati per provincia vedono prima in classifica la città di Catania e sono così suddivisi:

Catania: +108 ;

; Palermo : +68;

: +68; Messina : +57;

: +57; Siracusa : +43;

: +43; Trapani : +20;

: +20; Ragusa : +13;

: +13; Caltanissetta : +18;

: +18; Agrigento : +20;

: +20; Enna: +12.

Sabato 6 novembre

Dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute emerge inoltre che giorno 6 novembre il tasso di positività è stato dell’1,4%, con 364 guariti e 4 deceduti.

Erano 324, invece, i ricoverati in ospedale: 4 in più rispetto a domenica. La ripartizione dei nuovi casi nelle singole province è la seguente: