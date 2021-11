Metropolitana di Catania, nuovi treni in arrivo: a giorni le prime prove

Presentati i nuovi treni per la città metropolitana di Catania. Già in arrivo il primo da posizionare per le prove d'esercizio.

Sono stati presentati i nuovi treni da impiegare nel servizio della metropolitana di Catania. Grazie ad un articolo pubblicato da Mokazine.com sono state mostrate le prime immagini di uno dei 10 nuovi treni che saranno consegnati alla Ferrovia Circumetnea nei prossimi mesi.

Già nei prossimi giorni, a Catania, arriverà il primo treno da posizionare sui binari per le prove di esercizio. Solo, però, nel corso del 2022, vedremmo i nuovi treni in azione, visto che prima saranno sottoposti a numerosi collaudi e prove d’esercizio.

I nuovi treni Titagarh Firema sono stati prodotti nello stabilimento di Caserta e hanno un design firmato Pininfarina. Ogni Unità di Trazione è costituita da un convoglio a due casse lunghe circa 20 metri, per un totale, quindi, di 40 metri e una conformazione massima di tre Unità di Trazione insieme.

I posti a sedere sono 64 in totale, mentre i passeggeri in piedi possono arrivare a 356. A questi vengono aggiunti due posti per disabili e quattro per biciclette. Le porte saranno in totale 16, le quali comprendono anche un monitor per le informazioni al passeggero. Tutta l’illuminazione è a LED, sia interna che esterna.

I treni sono dotati di impianto di climatizzazione e impianto televisivo a circuito chiuso (CCTV). Tutti sono predisposti per il sistema ETCS (European Train Control System) di II livello: lo standard europeo più avanzato per la protezione e il controllo della marcia del treno in sicurezza.