Controlli oculistici gratuiti in Sicilia: Catania tra le città che aderiscono

Controlli oculistici gratuiti in alcune città della Sicilia. Anche Catania tra le città che aderiscono all'iniziativa: tutte le info su chi può usufruirne.

Dal 3 al 9 novembre 2021, sarà possibile effettuare dei controlli oculistici gratuiti ad alta tecnologia, con particolare attenzione a glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie. I controlli riservati a soggetti appartenenti alla fascia degli over 40.

Tutti gli appuntamenti

I controlli a Palermo si effettueranno dalle 10 alle 18, mercoledì e giovedì prossimo, in Piazza Verdi. A Caltanissetta invece i controlli verranno effettuati in Corso Umberto, sabato e domenica prossimi; mentre a Catania le visite sono in programma 8 e il 9 novembre, con il luogo da definire ancora, per via dei danni causati dalla pioggia degli ultimi giorni.

Saranno disposte delle postazioni ambulanti, con specialisti nel campo dell’oculistica, che saranno a completa disposizione dei cittadini per effettuare queste visite gratuite. La prenotazione potrà essere effettuata direttamente andando nel luogo assegnato alla propria città di persona.

L’iniziativa si chiama “Vista in salute”: un progetto itinerante in diverse città d’Italia, finanziato con i fondi designati dalla legge nazionale di bilancio 2019, e promosso dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, Iapb Italia, col patrocinio del ministero della Salute, dell’Istituto superiore di Sanità, della Conferenza Stato-Regioni.