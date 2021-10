Maltempo nel catanese, registrati disservizi idrici e danni Enel: il comune interessato

Danni alle linee elettriche e disservizi idrici sono stati registrati nella provincia di Catania a causa del maltempo. Tuttavia, non sono ancora note le tempistiche di ripristino.

Le ultime condizioni meteo hanno portato diversi danni a servizi elettrici ed idrici. In particolare, l’azienda Acoset SpA, che gestisce la distribuzione idrica in diversi comuni della provincia di Catania, ha comunicato diversi danni con conseguenti disservizi Enel.

Tali disagi sono dovuti al continuo maltempo che sta colpendo il territorio catanese con il livello massimo di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile. Nella giornata di ieri sono stati riscontrati danni alle linee di alta tensione Enel nel complesso acquedottistico denominato “Ciapparazzo”, con conseguenti disservizi soprattutto per la zona di Aci Sant’Antonio. Non si conoscono ancora i tempi tecnici per il ripristino da parte di Enel e Acoset sta monitorando la situazione.