In un comune nel catanese caduti quasi 400 mm di acqua in un giorno: i dati SIAS

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia negli ultimi giorni ha visto piogge record su alcune località, come nel caso di un comune in provincia di Catania.

La Sicilia è oramai da diversi giorni investita da una forte ondata di maltempo che non sta risparmiando nessuna parte dell’Isola e coinvolge anche la vicina Calabria. Tuttavia, alcune zone sono state colpite più di altre e in maniera decisamente più violenta. Basti pensare alle gravi difficoltà e agli ingenti danni al settore agricolo della Sicilia Orientale, che ha visto gran parte delle sue coltivazioni e agrumeti allagati e sradicati, come sottolinea l’allarme lanciato dalla Coldiretti.

A tal proposito, analizzare dei dati in merito alle precipitazioni in Sicilia, può essere d’aiuto per comprendere meglio la situazione e quali sono le aree più colpite. In questo senso, è senza dubbio utile guardare ai dati prodotti dal SIAS, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. Il dato utile più recente è quello relativo alla giornata di domenica 24 ottobre, vale a dire il punto di inizio effettivo della vera ondata di maltempo in Sicilia. Infatti, analizzando i dati riportati, si nota un’evidente differenza tra la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti e quella risalente alla sola giornata di domenica.

In particolare, diverse stazioni hanno registrato una quantità di pioggia ben superiore ai 100-200 mm, ma alcune aree hanno decisamente superato questi numeri. Infatti, i dati SIAS della stazione Linguaglossa Etna Nord riportano che domenica sono caduti ben 396.8 mm di pioggia in quell’area, una cifra record per un giorno solo. Ma non si tratta dell’unico caso: Lentini segue la lista con ben 280 mm di pioggia per la giornata di domenica 24 ottobre 2021.

Ma ingenti quantità di pioggia si sono abbattute anche su altre località, come segnalato nella tabella tramite le stazioni SIAS. Tra queste: Maletto (207.4 mm), Randazzo (193.2 mm), dove le piogge hanno anche abbattuto il muro di un ponte che passa sopra il fiume Alcantara e la collega con il comune di Santa Domenica Vittoria. E ancora i comuni di Antillo (154.4 mm), Mineo (150.8 mm) e Paternò (130.6 mm).