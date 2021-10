Donna dispersa a causa del maltempo: ancora in corso le ricerche

Ancora in corso le ricerche della donna dispersa a causa del maltempo in un comune in provincia di Catania.

Sono riprese stamane le ricerche della donna dispersa due giorni fa a Scordia, in provincia di Catania, a causa del maltempo insieme al marito. Nella giornata di ieri, tuttavia, è stato recuperato il corpo del marito in un agrumeto, trascinato dalla forte piogge che ha colpito il comune.

Della donna, ancora nessuna traccia, ma i Vigili del Fuoco procedono le ricerche ininterrottamente. La donna, insieme al marito, sarebbe stata avvistata l’ultima volta in Contrada Ogliastra e secondo le dichiarazioni di un uomo, la coppia di coniugi sarebbe scesa dalla propria auto, una Ford Fiesta, per procedere e piedi a causa del nubifragio che impediva la viabilità con l’auto. La forte pioggia, ormai diventata un fiume, li avrebbe trascinati lungo la corrente facendone disperdere le tracce.