Amazon Prime Video, le novità in uscita a novembre 2021

Nuovi film e serie tv su Amazon Prime in uscita a novembre 2021. Molte le biografie proposte, anche di artisti italiani, che mettono a nudo le vite fuori dai riflettori. Inoltre, non manca il fantasy e il dramma.

Amazon Prime Video non perde tempo e per i suoi fedeli spettatori sforna titoli di film, anime e serie tv sempre più intriganti. Per il mese di novembre 2021 i titoli più attesi sono: vita da Carlo, The electrical life of Louis Wain, la Ruota del Tempo, Hanna – S3 e Ben: Respira.

Vita da Carlo

In onda su Amazon prime dal 5 novembre 2021. Film con l’amatissimo comico italiano Carlo Verdone. Dall’immagine che ne ha il pubblico, persona affabile e socievole, alla vita privata, in cui l’artista si tormenta ed è pieno di insicurezza. I risvolti comici arrivano quando giunge la proposta di candidarsi a Sindaco di Roma. Per la prima volta Verdone interpreta sé stesso, rivelando la sua intimità.

The electrical life of Louis Wain

Su prime dal 5 novembre 2021. Si tratta di un film biografico-drammatico sulla vita dell’artista inglese Louis Wain, che sale alla ribalta alla fine del XIX secolo per i suoi dipinti surreali di gatti. Con l’eccellente interpretazione di Benedict Cumberbatch.

La Ruota del Tempo

Online dal 19 novembre la Storia fantasy basata sul best-seller di Robert Jordan. La serie segue le vicende di Moiraine in un mondo epico e tentacolare in cui la magia è un potere concesso a poche donne.

Hanna – S3

Disponibile dal 24 novembre. Si tratta della terza stagione di Hanna, una serie drammatica tratta dall’omonimo film del 2011. Le nuove peripezia di Hanna alle prese con il suo piano segreto per distruggere l’Utrax dall’interno e liberarsi dalla sua presa grazie alla sua vecchia nemica.

Ben: Respira

Un film documentario sulla vita di Benjamin Mascolo, disponibile su Amazon prime video dal 12 novembre, artista italiano che ha fatto parte del duo dei record Benji e Fede, e che adesso ha intrapreso la carriera solista