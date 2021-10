Netflix: le serie TV in arrivo a novembre 2021

Pronti a tuffarci nel mare di novità offerte da Netflix per il mese di novembre. A reclamare un posto in pole position fra le serie TV più attese in Italia è sicuramente "Strappare lungo i bordi", di Zerocalcare.

A novembre sono attese nuove serie TV in uscita sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Secondo quanto riportato dal giornale online Today, sono pronte ben quattro nuovi titoli che meritano di essere tenuti in considerazione dagli amanti del genere:

The unlikely murderer;

Gentefield;

Hellbound;

Cowboy Bebop.

Strappare lungo i bordi

The unlikely murderer

In uscita dal prossimo 5 novembre la nuova serie crime/drammatica The Unlikely Murder. La trama tratta di come Stig Engström, il grafico individuato come l’assassino del primo ministro svedese Olof Palme, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte.

Gentefied

Dal 10 di novembre sarà invece disponibile Gentefied, una nuova serie dramedy, creata da due autori di origine chicana, ovvero messicani residente negli USA. La tematica qui trattata riguarda un’opera digitale fra le più importanti del 2017 e apparsa al Sundance Film Festival. Tre cugini di origine messicana cercano di realizzare il sogno americano compiendo enormi sacrifici.

Hellbound

19 novembre: questa la data da dover appuntare per il nuovo horror/thriller Hellbound, che tratta la storia di esseri ultraterreni apparsi dal nulla e pronti a condannare gli esseri umani all’inferno. Eventi soprannaturali da una parte creano caos e scompiglio, dall’altro permettono ad un’organizzazione religiosa di prendere piede.

Cowboy Bebop

Sempre il 19 novembre esce un altro attesissimo titolo Cowboy Bebop. Si tratta di western spaziale, basato sull’omonimo anime. Tre cacciatori di taglie, appunto cowboy, in fuga dal loro passato. Saranno una squadra volta a combattere i criminali solari, ma anche a far divertire il pubblico con lo stile tipico della commedia.

Strappare lungo i bordi

Quella creata da Zerocalcare e intitolata “Strappare lungo i bordi” è per certo tra le serie più attese in Italia. In uscita sulla piattaforma streaming il prossimo 17 novembre. Il tweet con cui Netflix ha annunciato l’uscita della serie è emblematico dell’atmosfera in cui affonda il protagonista: “Questa è la medaglia del campionato di come si schiva la vita: Medaglia d’oro”.