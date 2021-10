Lavoro Catania, da Apple a IKEA: le posizioni aperte

Diverse posizioni lavorative aperte per Lavoro Catania in tutto il territorio. Da IKEA agli store Apple, di seguito le principali offerte attive.

Lavoro Catania: diverse opportunità lavorative su tutto il territorio di Catania per giovani e non. Le posizioni lavorative riguardano addetti alle vendite, al magazzino, store manager e specialisti.

Lavorare da IKEA

Il lavoro da IKEA riguarda l’area vendita ed è rivolta a neo-laureati alla ricerca di una prima opportunità lavorativa in un contesto giovanile e dinamico.

Le mansioni:

Massimizzare le vendite facendo in modo che la tua area di responsabilità sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, e controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni.

Analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un’elevata disponibilità dei prodotti.

Avere passione per i prodotti che vendi e studiarne attivamente le caratteristiche e i vantaggi.

Interagire attivamente con i clienti per identificare le loro esigenze ponendo le domande giuste, e consigliare loro le migliori soluzioni per la casa.

Per poter inviare la propria candidatura basterà andare sul sito di IKEA nella sezione lavori e concorsi.

Lavoro Sicilia: Apple assume “Esperto Business”

Il lavoro all’Apple Store, riguarderà la promozione a imprenditori e professionisti di strumenti giusti per soddisfare le loro esigenze aziendali. Come Esperto Business, il candidato li aiuterà a scoprire i prodotti e a esplorare diverse possibilità. Inoltre, farà parte di un team che lavora con passione per promuovere il successo delle imprese.

Requisiti fondamentali

Per poter lavorare all’interno dello store di Catania, sito al Centro Sicilia, si dovranno avere dei determinati requisiti.

Conoscenza dell’uso della tecnologia in ambito aziendale e delle soluzioni offerte da Apple;

Dimestichezza nell’usare il telefono per interagire con i clienti e proporre soluzioni aziendali;

Capacità di presentare esperienze aziendali tramite briefing, workshop ed eventi all’interno dello Store.

Per inviare la propria candidatura sarà necessario andare nella sezione Lavora con noi del sito apple.

Apple assume “Creative

Il candidato ideale dovrà stimolare creatività condividendo le sue conoscenze con i clienti Apple, sia nuovi che di lunga data. Come Creative, sarà fondamentale nel costruire un ambiente accogliente nell’Apple Store, che stimoli i clienti a condividere le proprie idee e a scoprire come realizzarle. Il candidato ideale lavorerà con colleghi esperti che non vedono l’ora di condividere le proprie competenze e di acquisirne di nuove. Tuttavia, l’opportunità di lavoro sarà con contratto full-time e part-time.

Il ruolo principale nell’Apple Store sarà quello di istruttore, ovvero il candidato dovrà insegnare a piccoli gruppi o aiutare singole persone a completare progetti. Il candidato dovrà usare le sue capacità di presentazione per agire da moderatore e aiutare gli utenti a prepararsi, allenarsi e sperimentare. Ma dovrà anche dimostrare ottime capacità di ascolto, soffermandosi su ciò che ogni utente spera di ottenere o imparare.

Requisiti

Passione per l’insegnamento e capacità di istruire gli utenti in modo che “imparino facendo;

Capacità di insegnare a piccoli gruppi e di istruire più clienti alla volta;

Tenacia nel lavorare con gli utenti finché non diventano davvero indipendenti e capaci di creare autonomamente.

Primark

La nota azienda assume in Sicilia in vista della nuova apertura del nuovo store che sorgerà a Catania. A tal proposito sono aperte le candidature per diverse posizioni che dovranno essere ricoperte.

Le posizioni attive

Addetti alle vendite;

Sales floor supervisor;

Sales floor manager;

Store manager;

Le selezioni Primark sono articolate in diverse fasi. La prima è costituita dalla valutazione delle candidature pervenute online. In base ad essa vengono individuati i profili più in linea con le posizioni da coprire. Costoro vengono contattati per una intervista. La stessa può consistere in un colloquio telefonico o di persona, o può svolgersi nell’ambito di appositi eventi di recruiting organizzati dall’azienda