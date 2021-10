Stasera in TV: in onda “Appena un minuto” e “Mai così vicini”

Mercoledì sera noioso? la redazione vi consiglia dei programmi e dei film da non perdere assolutamente stasera in TV.

Appena un minuto [Rai1, ore 21.25] Claudio è un cinquantenne che è stato lasciato dalla moglie, e vive a casa della mamma. Sua moglie ha portato i figli con se. Claudio inoltre ha visto fallire il suo negozio di famiglia, ereditato dal padre. Passa le sue giornate con due suoi amici Simone ed Ascanio. Quest’ultimo convince Claudio ad acquistare uno smartphone a poco prezzo in un negozio cinese, e da qui cambia la sua vita. Lo smartphone ha il potere di fare tornare indietro nel tempo per un minuto esatto, così da modificare gli avvenimenti accaduti.

Honolulu [ItaliaUno ore 21.20] Nuovo programma su Italia Uno condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Tanti comici in questo programma si mettono in gioco, esibendosi in sketch e battute. Durante le varie performance i conduttori conosceranno gli artisti dietro le quinte.

Una piccola impresa meridionale[Cine34, ore 21.oo] Nei pressi di un vecchio faro nella costa pugliese, si rifugia un prete che è stato espulso dalla comunità ecclesiastica, nei pressi del faro incontra personaggi abbastanza singolari, formando così una comunità.

Mai così vicini [RaiMovie, ore 21.10] Oren interpretato da Michael Douglas, è un agente immobiliare che non ha il minimo interesse verso gli altri, la sua vita cambia radicalmente quando suo figlio si presenta con una nipote che non aveva mai conosciuto. Grazie all’aiuto della vicina Leah, Oren imparerà ad avere cura della nipote.