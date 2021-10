Concorsi scuola: ci saranno anche posti per il sostegno

Concorsi scuola al via: sembra ormai certo che si svolgeranno entro l'anno e sono moltissimi i docenti in attesa di espletare le prove. Ecco tutte le novità.

Concorsi scuola: c’è molta attesa per le prove che, secondo le ultime novità, dovrebbero partire entro la fine di quest’anno. Si tratta delle procedure che porteranno in cattedra moltissimi insegnanti a partire dall’anno 2022/23.

Molti docenti stanno, al momento, lavorando tramite GPS e tramite Graduatorie di Istituto. Si tratta, comunque, di incarichi brevi o annuali a tempo indeterminato.

I concorsi scuola attesi a dicembre 2021

Nello specifico, i concorsi che si attendono entro dicembre 2021 sono: il concorso ordinario scuola, che comprende quello per l’infanzia e primaria e quello per la secondaria di primo e di secondo grado. Ricordiamo che le domande per questi concorsi sono state presentate il 31 luglio del 2020.

Questo concorso è rivolto a tutti i laureati che sono in possesso dei 24 CFU e prevedrà una sola prova scritta con domande a risposta multipla, riguardanti anche la lingua inglese e le conoscenze informatiche.

Un altro concorso atteso è quello straordinario. Si tratta di un nuovo concorso straordinario scuola, riservato ai docenti con tre annualità di sevizio nella scuola statale negli ultimi cinque anni e con almeno un’annualità nella classe di concorso per la quale si concorre.

I posti previsti per il sostegno

I concorsi scuola ordinari prevedono dei posti anche per il sostegno. Ecco quanti sono e come sono divisi:

ADMM: 42015 posti

ADSS: 1559 posti

Infanzia: 1.014 posti

Primaria: 5.833 posti