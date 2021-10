Offerte Ryanair: voli a partire da 4,99€ da e per Catania

Ryanair lancia un'altra offerta a tempo per volare in Italia e in Europa: voli a partire da 4,99 euro per tantissime località. Ecco tutte le offerte.

Nuova offerta voli Ryanair a tempo limitato. Per chi vuole viaggiare in Italia e all’estero la compagnia low-cost rende disponibili voli a partire da 4,99€ prenotando entro oggi e viaggiando dal 01/11/2021 al 30/11/2021.

Ryanair: voli scontati per Catania

Per chi vuole raggiungere la città di Catania sono disponibili voli a partire da 4,99€ da tutta Italia. In particolare dalle località di:

Milano Malpensa;

Roma Fiumicino;

Alghero;

Bari;

Cagliari;

Genova;

Napoli;

Perugia;

Pisa;

Trieste;

Venezia Marco Polo;

Verona.

Ryanair: voli scontati da Catania

Per quanto riguarda invece le partenze da Catania sono presenti molte offerte per l’Italia e per l’estero: