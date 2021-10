Oggi si riparte: le nuove regole per andare in discoteca e al cinema

Da oggi, per le regioni che si trovano in zona bianca, ci saranno nuove regole riguardanti l'aumento della capienza dei luoghi di cultura e sport e la riapertura delle discoteche. Di seguito le regole da seguire.

Da oggi entreranno in vigore le nuove regole per quanto riguarda l’aumento della capienza dei cinema, stadi e teatri e la riapertura delle discoteche. Infatti, il consiglio dei Ministri insieme al Cts hanno redatto nuove regole per quanto riguarda i luoghi di cultura.

Spettacoli e cultura: le nuove regole

In zona bianca, per quanto riguarda i luoghi di cultura vigeranno delle nuove regole riguardanti la capienza. Infatti, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.

All’interno dei musei, invece, è stata eliminata la regola riguardante la distanza interpersonale di un metro.

Le regole per l’accesso agli stadi

Per quanto riguarda gli stadi e i palazzetti, invece, la capienza massima che si potrà raggiungere è fissata al 75% all’aperto e al 60% al chiuso solamente per le regioni che si trovano in zona bianca. Inoltre, sarà obbligatorio essere in possesso del Green pass per accedere.

“La capienza negli impianti deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte – comunica il Cts – al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone. Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi”.

Riapertura discoteche

Il nuovo decreto, inoltre, oltre all’aumento della capienza dei luoghi di cultura e sport, prevede anche la riapertura delle discoteche. Tuttavia, la capienza massima nelle sale da ballo non può essere superiore al 75% all’aperto e del 50% al chiuso. Inoltre, i locali al chiuso devono essere provvisti di impianti di areazione senza ricircolo dell’aria. Obbligo di Green pass anche per le discoteche.