Coronavirus Sicilia, nel weekend Catania prima per nuovi positivi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati riguardanti il coronavirus nel weekend appena passato. Tuttavia, tra le giornate di sabato e domenica sono stati registrati 533 nuovi positivi in Sicilia, rispettivamente 283 e 250. Nella giornata di sabato i ricoverati erano 390 e nella giornata di domenica 335, dunque, 55 in meno rispetto alla giornata precedente. Inoltre, la provincia più colpita risulta essere Catania, infatti, la metà dei contagi totali in Sicilia sono registrati nella provincia etnea.

Coronavirus Sicilia: i dati per provincia di sabato 9 ottobre

Palermo: +55;

Catania: +120;

Messina: +6;

Siracusa: +38;

Ragusa: +20;

Trapani: +9;

Caltanissetta: +13;

Agrigento: +14;

Enna: +8.

I dati di domenica 10 ottobre