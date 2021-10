Reddito di emergenza, pagamento ottobre 2021: in anticipo

Reddito di emergenza pagamento ottobre 2021: l'erogazione del sussidio avverrà in anticipo rispetto alle prime rate. Ecco il calendario per i pagamenti del REM.

Indice 1 Reddito di emergenza pagamento ottobre 2021

2 A chi è destinato il reddito di emergenza

3 Si può ancora richiedere il REM?

Reddito di emergenza pagamento ottobre 2021: c’è un’importante novità per chi aspetta il pagamento della rata. Questo arriverà in anticipo rispetto alle prime due erogazioni.

Reddito di emergenza pagamento ottobre 2021

Chi ha scelto di ricevere la rata tramite bonifico postale o bonifico bancario, potrà ricevere il reddito di emergenza il 7 ottobre. Mentre coloro che hanno scelto il bonifico domiciliato, riceveranno la propria quota il 12 ottobre. Il titolare del bonifico riceverà a casa una comunicazione con tutti i dati di pagamento del rem e potrà poi andare in un ufficio postale per riscuotere il pagamento: in questo caso è importante portare con sé i propri documenti in corso di validità.

A chi è destinato il reddito di emergenza

Il reddito di emergenza è un sussidio introdotto per aiutare chi sta soffrendo particolarmente dopo la crisi causata dall’arrivo del Coronavirus. Poteva essere richiesto da chi:

Risiede in Italia quando si presenta la domanda;

Ha un ISEE che non superi i 15 mila euro;

Ha un patrimonio mobiliare familiare che non supera i 10mila euro nel 2020, con incremento di 5000 euro per ogni componente successivo al primo per un massimo di 20 mila euro. Tale soglia aumenta se nella famiglia c’è un membro gravemente disabile o non autosufficiente.

Ha un reddito familiare (in riferimento al mese di aprile 2021) che non superi la quota teorica mensile del reddito di emergenza.

Si può ancora richiedere il REM?

Al momento non è più possibile richiederlo, perché sono scaduti i termini di invio della domanda: la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 luglio 2021. E quindi nemmeno coloro, la cui domanda non è stata accolta, possono fare nuovamente richieste.

Non ci sono ulteriori aggiornamenti su questo fronte. Il Governo non ha ancora reso noto se il Reddito di Emergenza verrà nuovamente rinnovato e si apriranno ancora una volta i termini per fare richiesta.