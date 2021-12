Reddito di emergenza, arretrati in pagamento: proroga nel 2022?

Reddito di emergenza: finalmente in pagamento gli arretrati. Ma il REM verrà prorogato nel 2022? Di seguito tutte le ultime notizie sull'argomento.

Reddito di emergenza: sono attualmente in pagamento gli attesi arretrati. Ma cosa succederà con il nuovo anno? Di seguito tutti gli aggiornamenti legati al celebre sostegno introdotto a seguito della scoppio della pandemia.

I nuovi pagamenti

Il Reddito di emergenza è una misura di sostegno economico nata in pieno lockdown e da riservare ai nuclei familiari in condizioni di necessità.

Il primo pagamento risale, di fatto, a maggio 2020 ma il REM ha continuato a “sopravvivere” fino a settembre 2021. Attraverso il decreto-legge del 25 maggio 2021 è stata, di fatto, stabilita un’ultima proroga per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di quest’anno.

L’ultima rata, ovvero la mensilità di settembre, è stata accreditata a coloro che hanno ricevuto il bonifico domiciliato a partire da fine novembre.

In questi ultimi giorni, tuttavia, l‘INPS si sta occupando del pagamento degli arretrati e, nel dettaglio, della definizione dei pagamenti della quarta ed ultima rata per coloro che non l’hanno ancora ricevuta.

La ragione dei ritardi

In realtà si puntava ad ultimare i pagamenti entro novembre 2021 ma alcuni ritardi hanno inevitabilmente modificato i piani: questi a cosa sono dovuti?

Secondo quando spiegato dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, a molti soggetti l’ammortizzatore sociale è stato corrisposto in base alla data di presentazione della domanda. Il bonifico, dunque, risulta inevitabilmente legato al giorno in cui è stato richiesto il Rem.

Inoltre i ritardi sarebbero dovuti anche ad ulteriori controlli che l’INPS starebbe attualmente effettuando.

Proroga nel 2022?

Il Reddito di emergenza verrà ulteriormente prorogato nel corso del prossimo anno, il 2022? Gli italiani che sperano di ottenere altro denaro molto probabilmente rimarranno delusi.

Le attività sono state riaperte e, secondo quanto indicato da Istat, i dati sull’economia sono migliorati. Per tale ragione è improbabile che si continui a godere del REM: la proroga scatterebbe soltanto nel caso in cui si registrasse un nuovo peggioramento della situazione epidemiologica e dell’economia in Italia.