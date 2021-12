WhatsApp, cambiamenti per i messaggi vocali: ecco come ascoltarli in anteprima

Whatsapp modifica il modo di invio dei messaggi vocali. Infatti, essi si potranno riascoltare prima di essere inviati: la novità.

WhatsApp cambia il modo in cui si inviano i messaggi vocali, per offrire sempre il meglio ai suoi utenti: la nuova funzione permette di ascoltare gli audio prima di inviarli. La novità sarà accessibile a tutti tra pochissimo, se non lo è già da ora.

Prima, per mandare un vocale si doveva tenere premuta l’icona a forma di microfono per aprire l’interfaccia di registrazione, muovere il dito verso sinistra per annullarla e verso l’alto per bloccarla affinchè non si interrompesse per sbaglio: in caso di invio di un messaggio errato, dunque, si doveva cancellare subito per poi registrarlo nuovamente.

Cosa cambia adesso? L’utente può mettere il vocale in pausa, riprenderlo e cancellarlo invece di inviarlo: durante la registrazione, infatti, ora WhatsApp mostra l’onda sonora della voce registrata e tramite il pulsante stop/play consente di riascoltare l’audio in qualunque momento, prima di inviarlo.