Inaugurato a Catania un punto vaccinale per donne in gravidanza: da quando

Inaugurazione di un nuovo centro vaccinale all'arnav Garibaldi centro di Catania per permettere la vaccinazione delle donne in gravidanza e in stato di allattamento in tutta sicurezza.

All’Ospedale Garibaldi di Catania è in arrivo un punto vaccinale per donne in gravidanza. L’obiettivo di tale progetto è quello di fornire un servizio in più per aumentare la percentuale di persone vaccinate contro il covid-19, in tutta sicurezza.

Il punto allestito all’interno dell’Ospedale Garibaldi centro permetterà alle donne in stato di gravidanza e in stato di allattamento di vaccinarsi contro il covid in sicurezza grazie alla presenza di esperti nel capo.

Sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso la palazzina Hospice dell’Ospedale Garibaldi-Nesima in Via Palermo.