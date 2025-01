Sono 156 gli ospedali italiani che quest’anno hanno ricevuto il prestigioso “Bollino Azzurro” assegnato dalla Fondazione Onda Ets, un riconoscimento simbolo di eccellenza nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del carcinoma prostatico. Tra i centri premiati spicca l’Ospedale Garibaldi di Catania, grazie all’impegno e alla qualità dell’Unità Operativa Complessa di Urologia, diretta dal dottor Mario Falsaperla.

L’importanza del riconoscimento

Questo importante riconoscimento è stato riservato ai cosiddetti “Centri urologici virtuosi”, che si distinguono per un approccio multidisciplinare e per l’ampia gamma di servizi offerti in ambito uro-andrologico. Il focus principale è stato posto sul tumore della prostata, con l’obiettivo di garantire ai pazienti un’assistenza integrata e di qualità.

La multidisciplinarietà è alla base del successo di questi centri, dove collaborano fianco a fianco figure professionali come urologi, oncologi, radioterapisti, patologi, radiologi, psicologi, anestesisti e infermieri, tutti impegnati nella creazione di percorsi terapeutici personalizzati.

Le parole del direttore generale dell’Arnas Garibaldi

Non sono mancate le dichiarazioni di soddisfazione per questo traguardo da parte del direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Giuseppe Giammanco:

“È l’ennesimo successo della multidisciplinarietà, un concetto che nella nostra azienda ospedaliera trova applicazione in numerosi settori, garantendo ai pazienti un’assistenza di qualità. Ovviamente una menzione speciale va al diretto interessato, il dottore Mario Falsaperla, sempre attento alle opzioni terapeutiche più innovative presenti nel settore.”

Questo riconoscimento conferma l’impegno e la dedizione del team sanitario dell’Ospedale Garibaldi, un esempio di eccellenza nel panorama sanitario nazionale.