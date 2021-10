Sicilia, test salivari a scuola: pochi gli alunni risultati positivi

Si prospetta un nuovo calendario per la zona del palermitano per i test salivari effettuati nelle scuole. Dati i risultati attuali, si spera un pronto ritorno alla normalità , pazientando che venga pubblicato dal Ministero il primo report nazionale effettivo con tutti i dati nello specifico.

Dalle ultime rilevanze effettuate attraverso i test salivari nelle scuole di tutta la Sicilia, gli alunni risultati positivi al Covid-19 sono stati davvero pochi. Un numero ristretto che fa ben sperare ad un pronto ritorno alla normalità se si continua sulla stessa onda, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e la vaccinazione di più popolazione possibile.

L’assessorato regionale dell’Istruzione ha inviato al Ministero i dati elaborati dagli uffici scolastici provinciali, infatti nei prossimi giorni sarà possibile constatare il tutto grazie al primo report che verrà pubblicato, ma la situazione di miglioramento fa ben sperare.

Conferma l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla: ”I casi di positività nelle scuole elementari e medie riscontrati con i test salivari, sono pochissimi: rispetto ai primi controlli si tratta di una percentuale assolutamente non significativa. Basti pensare che, a settembre, in tutta la Sicilia complessivamente ci sono state una trentina di classi in quarantena compresi gli istituti superiori”.

Per il mese di ottobre invece si prospetta un nuovo calendario per le scuole scelte nella zona metropolitana di Palermo, saranno più nello specifico situate a: Montegrappa, Colozza-Bonfiglio e Garzilli nel capoluogo, Margherita di Navarra a Monreale, Riso a Isola delle Femmine, Guastella a Misilmeri e Don Milani a Terrasini.