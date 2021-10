Meteo Sicilia, crollo delle temperature e temporali: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: temperature in calo e forti rovesci temporaleschi colpiranno la maggior parte dell'isola italiana nel corso dei prossimi giorni di ottobre.

Meteo Sicilia: l’arrivo di ottobre porta con sé una sferzata metereologica tipicamente autunnale in Sicilia. Infatti, nel corso delle prime giornate di questo mese sono previsti dei cambiamenti drastici e radicali nelle condizioni meteo che interessano l’intera isola siciliana. Mai come in questi giorni sarà possibile percepire l’arrivo della stagione autunnale e del prossimo inverno grazie alla situazione meteo Sicilia.

Infatti, a partire da oggi venerdì 1° ottobre, i cieli dell’intera isola siciliana saranno interessati da precipitazioni. Nel caso di Palermo, Messina, Siracusa e Trapani, si tratterà prevalentemente di piogge o temporali isolate. Tuttavia, le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Ragusa dovranno avere a che fare con veri e propri temporali. L’arrivo delle precipitazioni causerà anche una diminuzione delle temperature, che si manterranno ovunque al di sotto dei 27 gradi, con le minime non superiori a 22 gradi.

Inoltre, nella giornata di sabato è previsto un peggioramento delle condizioni meteo siciliane, dato che l’intera isola sarà interessata da fenomeni temporaleschi. Unica eccezione Messina, dove si verificheranno principalmente di piogge e schiarite. Per quanto riguarda le temperature, è previsto un ulteriore calo dato che in media, la massima in Sicilia sarà attorno ai 25-26 gradi.

Tuttavia, il meteo Sicilia sembra migliorare già a partire da domenica 3 ottobre, quando il cielo resterà prevalentemente nuvoloso su gran parte della Sicilia ma senza temporali e con piogge sparse. Ancora una volta sarà Messina a fare una mossa di controtendenza, dato che si tratterà dell’unica provincia siciliana dove sono previsti temporali domenica. Inoltre, le temperature resteranno relativamente miti su tutta l’isola, e la minima toccherà i 13-14 gradi ad Enna e Caltanissetta, mentre le massime saranno sempre inferiori ai 27 gradi. Tuttavia, migliori condizioni meteo si attendono su tutta l’isola già a partire da lunedì, quando il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso quasi ovunque in Sicilia pur continuando ad avere temperature mai superiori ai 28 gradi e minime sui 20 gradi.

Per quanto riguarda Catania, oggi sono previsti temporali e schiarite con temperature tra i 21 e i 25 gradi, mentre domani la minima toccherà i 20 gradi. La tendenza dei temporali continuerà sulla città etnea per tutta la giornata di sabato 2 ottobre, e solo domenica le condizioni meteo miglioreranno lasciando strascichi di piogge su Catania e temperature tra i 20 e i 26 gradi. Infine, anche sulla città etnea tornerà il sole a partire da lunedì 4 ottobre, quando le temperature saranno tra i 19 e i 28 gradi e il rischio di precipitazioni sarà davvero basso.