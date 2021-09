Meteo Sicilia, temporali e calo delle temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: il mese di ottobre si apre all'insegna dell'instabilità, si attendono temporali e piogge in varie parti dell'Italia. Di seguito gli aggiornamenti sul weekend in Sicilia.

Meteo Sicilia: il nuovo mese di ottobre si apre con condizioni meteo fortemente instabili. Il prossimo weekend, infatti, sarà molto diverso dai precedenti: ecco nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti meteo.

Come anticipato da ilmeteo.it, dal prossimo weekend, l’autunno inizierà a far sentire ancora di più le proprie temperature. Secondo le ultime notizie, sta per formarsi un’area di bassa pressione, chiamata “Depressione d’Islanda”, che porterà temporali su alcune parti d’Italia.

Tra le zone interessate, c’è sicuramente la Sicilia che, già a partire dal 28 settembre, ha mostrato condizioni meteo instabili e rovesci moderati. Secondo le previsioni de ilmeteo.it, giovedì 30 settembre, sono attese piogge nel Messinese, Catanese, Ragusano e Siracusano.

Venerdì 1 ottobre dovrebbero verificarsi forti temporali in provincia di Caltanissetta, Enna e Trapani, mentre piogge moderate raggiungeranno le province di Catania, Palermo e Agrigento.

Sabato 2 ottobre intensi temporali su Enna, Palermo e Ragusa, mentre la situazione sembra più stabile – anche se con qualche nuvola – nelle altre aree siciliane. Nessun segno di instabilità, per il momento, per domenica 3 ottobre. Ma ancora è tutto da vedere.

Non è detto che questa sia una situazione definitiva, perché il vento caldo di Scirocco potrebbe nuovamente tornare a soffiare in Sicilia e nelle altre zone del Sud.