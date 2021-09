Rifiuti a Catania, assessore replica a Lucarelli: “Le nostre sorti decise da fuori”

L'assessore al comune di Catania, Fabio Cantarella, replica le dichiarazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli, in merito alla questione rifiuti.

L’assessore di Catania all’ecologia, Fabio Cantarella replica le dichiarazioni fatte in merito alla situazione emergenza rifiuti che sta interessando Catania e dintorni ormai da qualche settimana in un post Facebook dalla giornalista, scrittrice e blogger, Selvaggia Lucarelli: ” Cara Selvaggia se la Sicilia ha bisogno d’aiuto io sono d’accordo. Ma non di aiuto esterno, è quello ci ha rovinato. Questa terra sconta una arretratezza infrastrutturale anche in ambito ambientale che non è stata voluta da questa terra ma da fuori“.

L’assessore ricorda inoltre a Lucarelli che è anche compito della segreteria nazionale della Lega: ”Quindi ancora una volta, fuori da questa terra, qualcuno ha deciso le sorti di questa regione ma questo la Lucarelli non lo sa”. ”Dunque – sottolinea ancora una volta l’assessore comunale – lasciateci lavorare e che la Sicilia possa veramente avere autonomia in questi settori delicatissimi che richiedono scelte immediate. Noi vorremmo dei termovalorizzatori come ci sono nel nord Italia e non capisco perché qui non devono esserci“.

L’assessore conclude scusandosi per la situazione di disagio che si è venuta a creare in queste settimane, soprattutto nei confronti di coloro che pagano la tassa sulla spazzatura e con tutti coloro che attuano una giusta raccolta differenziata. Spiegando che a causa del mal funzionamento della discarica non era possibile conferire i rifiuti altrove. ”Non appena è stato possibile farlo abbiamo ripulito la città in pochi giorni sanificando le zone e le strade in questione”.