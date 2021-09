Meteo Sicilia, inizio autunno con temperature “estive”: a Catania attesi 33 gradi

Meteo Sicilia: in teoria è già autunno, in pratica vigono ancora temperature estive. A Catania si attendono oltre 30 gradi: le previsioni per le prossime ore.

Meteo Sicilia: nonostante le vacanze siano finite quasi per tutti da un po’, in Sicilia sembra ancora estate. Questo inizio settimana, infatti, in tutta l’isola sono attese temperature abbastanza alte: ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi

Per oggi, lunedì 27 settembre 2021, le temperature previste sono abbastanza alte: queste variano, infatti, da 16 a 35 gradi.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, la temperatura minima più bassa in Sicilia sarà quella di Enna: 16 gradi con tempo nuvoloso, vento moderato ed una possibilità di precipitazioni del 10%. La temperatura massima di Enna sarà invece di 29 gradi.

La temperatura minima più alta, invece, è di 24 gradi ed è registrata a Palermo, dove nonostante le nuvole, la massima sarà di 30 gradi. Anche qui la probabilità di precipitazioni sarà del 10%, mentre il vento sarà debole.

Per quanto riguarda le temperature massime, invece, la più bassa prevista è quella di Trapani, pari a 28 gradi, dove la minima è di 23. La temperatura più alta, invece, sarà a Siracusa, dove sono attesi ben 35 gradi, con una minima di 21.

Insomma i termometri registrano gradi che, dopo l’equinozio d’autunno, nessuno avrebbe mai immaginato.

Le previsioni di domani

Domani, martedì 28 settembre, il meteo Sicilia non cambierà molto: le temperature si aggireranno sempre sui 20-30 gradi. Il tempo sarà pressoché soleggiato in tutta l’isola, tranne a Messina, Palermo e Siracusa dove sarà nuvoloso.

La temperatura minima più bassa sarà ad Enna, 14 gradi, con una massima di 24 gradi ed un cielo sereno. La minima più alta, invece, sarà di 23 gradi e sarà registrata a Messina, dove la massima sarà di 28 gradi ed il vento sarà moderato.

La temperatura massima, invece, sarà di 32 gradi ed è prevista in ben 3 comuni: Catania, Agrigento e Siracusa.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Nella città di Catania, sia per oggi che per domani, è previsto caldo.

Nonostante oggi sia una giornata un po’ nuvolosa, la temperatura minima prevista è di 23 gradi, mentre la massima dovrebbe raggiungere i 33 gradi: parecchi gradi per una giornata autunnale. Le probabilità di precipitazioni sono del 10% ed il vento è moderato.

La giornata di domani, invece, sarà più soleggiata. Sempre secondo IlMeteo.it, protagonisti saranno “sole e caldo”: è prevista, infatti, una minima di 22 gradi ed una massima di 32. Entrambe di un grado inferiori a quelle di oggi, ma pur sempre anomale.