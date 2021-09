Punteggio minimo Test Medicina 2021: quanto si abbasserà nei prossimi giorni? Ecco cosa dicono gli esperti che hanno analizzato i punteggi del test ammissione.

Mancano solo poche ore e presto saranno visibili gli elaborati del Test Medicina 2021. Ogni candidato, il 24 settembre, potrà collegarsi su Universitaly e accedere alla propria area riservata: lì potrà prendere visione del proprio elaborato e della propria scheda anagrafica.

Dopo questo step, sarà necessario attendere la graduatoria nazionale di Medicina. Verrà pubblicata il 28 settembre e sarà allora che molti conosceranno con maggiore certezza il proprio destino.

Punteggio minimo Medicina 2021: quanto si abbassa

Da giorni si discute del punteggio minimo per entrare in Medicina. Dopo la pubblicazione dei punteggi anonimi medicina 2021, molti hanno potuto visionare il proprio punteggio e saperne di più. Secondo gli esperti, il punteggio minimo 2021 dovrebbe essere pari a 37.3. Al momento si tratta però solo di ipotesi, che potrebbero avvicinarsi molto alla realtà ma che attendono conferme ufficiali.

Gli specialisti sostengono che questo punteggio minimo potrebbe diminuire ulteriormente. Tenendo conto dello scorrimento dell’anno precedente, il punteggio minimo potrebbe scendere fino a 37.1.

Scorrimento graduatoria nazionale Medicina

Qualora non si dovesse accedere subito con la prima graduatoria, niente paura: come ogni anno è previsto lo scorrimento della graduatoria del test di Medicina. Il primo scorrimento è previsto per il 6 ottobre: in quella data si apriranno nuove possibilità per molti aspiranti medici.

Ci sarà più di uno scorrimento? Questo non possiamo saperlo, al momento. Tutto dipende dalla disponibilità di posti: generalmente le graduatorie scorrimento fino all’esaurimento posti. Solo dopo l’immatricolazione di coloro che si sono piazzati positivamente in graduatoria, si potrà sapere di più.

Dubbi su quattro domande

Il test ammissione Medicina ha fatto molto discutere quest’anno. Già all’indomani della prova sono stati segnalati diversi errori relativi alle domande della prova. Dopo i primi momenti di tensione, il Miur ha poi deciso di annullare una sola domanda.

In realtà, ci sono ancora dubbi su quattro domande di Medicina. Ciò causerà sicuramente una pioggia di ricorsi da parte di molti aspiranti medici, che si stanno già mobilitando tramite le associazioni di riferimento.