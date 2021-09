Punteggi anonimi Test Medicina 2021: cosa fare se trovi errori

Test Medicina 2021 e punteggi anonimi sbagliati? In tanti segnalano errori di calcolo nel proprio punteggio: ecco cosa fare se si trovano errori.

Indice 1 Punteggi anonimi: cosa fare se c’è un errore?

2 Test ammissione Medicina: errori fino a 1,9 punti 2.1 Test Medicina 2021: ancora dubbi su quattro domande



Da quando sono stati resi noti i punteggi anonimi Test Medicina 2021, è arrivata una pioggia di segnalazioni su possibili errori. Gli aspiranti medici hanno affidato gran parte di queste segnalazioni ai gruppi social, WhatsApp o Telegram. Ma a parlarne è stato anche Consulcesi. Cosa fare, quindi, se si pensa che il proprio punteggio sia sbagliato?

Punteggi anonimi: cosa fare se c’è un errore?

Cosa fare se si riscontra un errore nel proprio punteggio? La prima cosa da fare procedere nuovamente con il calcolo: occorre ricontrollare una per una le soluzioni del test di Medicina. Non è raro fare errori nel calcolo del proprio punteggio: a volte si ha troppa fretta o troppa ansia, e ciò incide parecchio sulla lucidità di ognuno. In secondo luogo, si possono non ricordare con precisione le risposte date ed è per questo che risulta sempre più facile sbagliare.

Se tuttavia si è sicuri che ci sia un errore, l’unica possibilità è attendere il 24 settembre. In quella data, verranno pubblicati i singoli elaborati: gli aspiranti medici potranno accedere sul sito Universitaly, nella propria area riservata, e visionare con attenzione la propria prova e la scheda anagrafica. A questo punto, se si notano errori o se è stato caricato il compito di un’altra persona, è necessario contattare l’help desk del Miur.

Test ammissione Medicina: errori fino a 1,9 punti

Secondo le segnalazioni raccolte, le discrepanze nei punteggi anonimi del test di Medicina raggiungerebbero anche 1,9 punti. Questi problemi, se confermati, potrebbero dare spazio a nuovi ricorsi degli aspiranti medici.

A sottolineare la gravità della situazione è stato anche il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella: “Errori e irregolarità nel test d’ingresso Medicina – afferma Tortorella, presidente di Consulcesi – le domande e le correzioni sbagliate stanno ovviamente producendo caos anche nel calcolo del punteggio della prova di ogni aspirante medico e il nostro pool di legali sta verificando caso per caso. In poche ore sono già arrivate centinaia di segnalazioni al nostro sportello informativo e sui nostri canali social”.

“È scattato l’allarme per domande di chimica inserite erroneamente in quesiti di logica, calcoli sbagliati relativi agli errori riconosciuti dal ministero e discrepanze di punteggio di 1,9 punti. Le prime ipotesi portano a pensare che non si sia tenuto conto della correzione indicata successivamente dal ministero”.